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Серена Вільямс розповіла, як під час матчу її відволік бюстгальтер

2.4т Читати матеріал російською

Американка Серена Вільямс після перемоги над чешкою Марі Боузковой в півфіналі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Торонто, Канада, розповіла про думки, яки вiдволiкали її.

"Часто під час матчів я відволікаюся. Сьогодні в якийсь момент подумала про свій бюстгальтер. А потім взяла себе в руки: "Серена, ти жартуєш? Так не можна". Якщо хочеш проводити багато матчів на високому рівні, потрібно весь час зберігати концентрацію", - розповіла Вільямс в інтерв'ю Toronto Star.

Зустріч між американською тенісисткою і Боузковою пройшла в неділю, 11 серпня, в Торонто і завершилася перемогою Вільямс в трьох сетах - 1:6, 6:3, 6:3.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вільямс, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, знялася оголеною для обкладинки журналу Vanity Fair.

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Серена Вільямс
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