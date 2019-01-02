Сексуальні ринг-гьорлз бою Ломаченка записали гаряче привітання

Неймовірні ринг-гьорлз промоутерської компанії Top Rank записали новорічне відеопривітання. Дівчата вбралися в короткі сукні, які імітують наряд Санта Клауса.

Українські вболівальники могли бачити їх під час бою українського боксера Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педраси в ніч на дев'яте грудня, повідомляє XSPORT.

"Щасливих свят від сім'ї Top Rank", - хором сказали ринг-гьорлз, пославши всім уболівальникам повітряні поцілунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) переміг пуерторіканця Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) і завоював чемпіонський пояс WBO. Українець двічі відправив суперника в нокдаун, але не зміг достроково завершити поєдинок.

Ломаченко залишився задоволений своїми діями в бою з Педрасою, незважаючи на те, що він пройшов всю дистанцію в 12 раундів. Наш співвітчизник відзначив характер суперника, а також заявив про бажання взяти ще два титули чемпіона світу.