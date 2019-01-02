Сексуальні ринг-гьорлз бою Ломаченка записали гаряче привітання

Неймовірні ринг-гьорлз промоутерської компанії Top Rank записали новорічне відеопривітання. Дівчата вбралися в короткі сукні, які імітують наряд Санта Клауса.
Українські вболівальники могли бачити їх під час бою українського боксера Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педраси в ніч на дев'яте грудня, повідомляє XSPORT.
"Щасливих свят від сім'ї Top Rank", - хором сказали ринг-гьорлз, пославши всім уболівальникам повітряні поцілунки.
Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Педраса
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) переміг пуерторіканця Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) і завоював чемпіонський пояс WBO. Українець двічі відправив суперника в нокдаун, але не зміг достроково завершити поєдинок.
Ломаченко залишився задоволений своїми діями в бою з Педрасою, незважаючи на те, що він пройшов всю дистанцію в 12 раундів. Наш співвітчизник відзначив характер суперника, а також заявив про бажання взяти ще два титули чемпіона світу.
Пуерториканський боксер зізнався що пишається тим, як пройшов його бій проти українського чемпіона. Педраса зазначив, що йому вдалося пройти всю дистанції проти видатного суперника.
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