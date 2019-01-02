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Сексуальні ринг-гьорлз бою Ломаченка записали гаряче привітання

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Неймовірні ринг-гьорлз промоутерської компанії Top Rank записали новорічне відеопривітання. Дівчата вбралися в короткі сукні, які імітують наряд Санта Клауса.

Українські вболівальники могли бачити їх під час бою українського боксера Василя Ломаченка проти пуерторіканця Хосе Педраси в ніч на дев'яте грудня, повідомляє XSPORT.

"Щасливих свят від сім'ї Top Rank", - хором сказали ринг-гьорлз, пославши всім уболівальникам повітряні поцілунки.

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Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Педраса

Ринг-гьорлз бою Ломаченко - Педраса

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Ломаченко - Педраса
Особа
Василь Ломаченко
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