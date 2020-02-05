Сексуальна модель анонсувала нові "голі" акції під час матчів – опубліковані фото красуні

Американська Instagram-модель Келлі Кей, яка намагалася вибігти на поле під час Супербоула-2020, пообіцяла підписникам влаштувати нові акції на великих спортивних подіях.

"Ми захопимо світ. Просто знайте, що 2020-й – наш рік. Ми вже не можемо дочекатися, щоб показати те, що ми для вас приготували", – цитує слова Кей агентство The Sun.

Келлі Кей

Варто зазначити, що американка є подругою Кінсі Воланські, яка здобула популярність завдяки тому, що вибігла на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів між "Тоттенгемом" і "Ліверпулем" у 2020 році у відвертому купальнику. Обидві дівчини є учасницями проєкту блогера та пранкера Віталія Здоровецького під назвою Vitaly Uncensored.

Пропонуємо до вашої уваги кілька фотографій Кей, які не залишать вас байдужими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кінсі Воланські нагадала про себе неоднозначною акцією на честь загиблого внаслідок падіння вертольота легендарного баскетболіста Кобі Браянта.

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