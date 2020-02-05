Сексуальна модель анонсувала нові "голі" акції під час матчів – опубліковані фото красуні

Американська Instagram-модель Келлі Кей, яка намагалася вибігти на поле під час Супербоула-2020, пообіцяла підписникам влаштувати нові акції на великих спортивних подіях.
"Ми захопимо світ. Просто знайте, що 2020-й – наш рік. Ми вже не можемо дочекатися, щоб показати те, що ми для вас приготували", – цитує слова Кей агентство The Sun.
Келлі Кей
Варто зазначити, що американка є подругою Кінсі Воланські, яка здобула популярність завдяки тому, що вибігла на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів між "Тоттенгемом" і "Ліверпулем" у 2020 році у відвертому купальнику. Обидві дівчини є учасницями проєкту блогера та пранкера Віталія Здоровецького під назвою Vitaly Uncensored.
Wet for what you guys were going to see on the field @vitalyuncensored 💦 #vitalyuncensored # superbowl2020 #tackled
Пропонуємо до вашої уваги кілька фотографій Кей, які не залишать вас байдужими.
Got a bow on my panties cause this ass is a present 😜🎁
Only place yourself around people that will cross the world for you 🌎💫💖
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кінсі Воланські нагадала про себе неоднозначною акцією на честь загиблого внаслідок падіння вертольота легендарного баскетболіста Кобі Браянта.
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