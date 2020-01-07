Секс-відео позбавило кар'єри відомого тренера

Головний тренер іспанської "Малаги" Віктор Санчес дель Амо відсторонений від посади після того, як в соціальних мережах повілось його інтимне відео.

На записі Віктор стоїть в трусах і футболці андалусійского клубу, а потім знімає нижню білизну, щоб показати пеніс.

У Twitter збереглося відео без цензури, але воно призначається строго для осіб, які досягли 18 років.

"Я став жертвою злочину проти приватного життя з переслідуванням і здирництвом. Справа вже розбирає поліція, я дотримуюся інструкцій слідчих. У той же час поспішаю поінформувати, що поширення відеоролика також вважається злочину. Дякую за розуміння і підтримку", – написав колишній наставник мадридського "Реала" у себе в Twitter.

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