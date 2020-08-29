Седан виклала відео з весілля із Зінченком і вразила Instagram

Дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Олекандра Зінченко Влада Седан Щеглова похвалилася в Instagram відео зі свого весілля.

Дівчина розмістила ролик у себе в акаунті, зібравши безліч захоплених коментарів від шанувальників.

"Це приголомшливо", "Будьте щасливі", "Шалено красиво! Нехай і життя ваше буде таким же казковим", "Неймовірні, щастя вам", "Вау! Мурашки по шкірі", "Божественно! Ви неймовірні! Як це прекрасно", – пишуть користувачі.

Фанати в захваті від відео Instagram Влади Седан

Шанувальники захоплюються роликом Instagram Влади Седан

Пiдписники журналістки бажають їй щастя в сімейному житті Instagram Влади Седан

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і журналістка каналів "Футбол 1/2/3" зіграли весілля 23 серпня.

Нагадаємо, Зінченко і Щеглова (журналістський псевдонім – Седан – ред.) почали зустрічатися навесні минулого року. А в жовтні футболіст зробив коханій пропозицію. 12 березня 2020 року пара розписалася в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Влада Седан розкритикувала головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу.

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