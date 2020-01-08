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8 січня • оновлено в 21:41
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Роздягнене фото Кріштіану Роналду зібрало 6 млн лайків за 5 годин

2.5т
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Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду виклав фотографію з тренажерного залу, яка за кілька годин стала хітом в інтернеті.

На знімку 34-річний футболіст позує в фітнес-центрі з гирею. У кадрі неймовірно чітко проглядаються різноманітні групи м'язів. "Ранкове тренування", – підписав публікацію Роналду.

Morning Workout💪🏼

Публікація від Cristiano Ronaldo (@cristiano)

За 6 годин пост зібрав понад 6 млн відміток "подобається".

Роздягнене фото Кріштіану Роналду зібрало 6 млн лайків за 5 годин

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Роналду побив неймовірний рекорд Мессі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк, дружина ексгравця "Динамо" Миколи Морозюка, запідозрила нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду в фальшивому романі з Джорджиной Родрігес.

Свої підозри скандальна діва виклала в сторіз на сторінці в Instagram.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кріштіану Роналду
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
На футбол пох,именно потому,что там "Кристина".Бггг
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