Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду виклав фотографію з тренажерного залу, яка за кілька годин стала хітом в інтернеті.

На знімку 34-річний футболіст позує в фітнес-центрі з гирею. У кадрі неймовірно чітко проглядаються різноманітні групи м'язів. "Ранкове тренування", – підписав публікацію Роналду.

За 6 годин пост зібрав понад 6 млн відміток "подобається".

Новини Роналду побив неймовірний рекорд Мессі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк, дружина ексгравця "Динамо" Миколи Морозюка, запідозрила нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду в фальшивому романі з Джорджиной Родрігес.

Свої підозри скандальна діва виклала в сторіз на сторінці в Instagram.

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