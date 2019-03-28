Роздягнена Курнікова станцювала на даху хмарочоса — опубліковане відео

Російська тенісистка Анна Курнікова, яка завершила кар'єру у 2003-му, викликала справжній фурор серед фоловерiв в Instagram спокусливим відео.
Анна виклала фрагмент свого танцю на даху хмарочоса. 37-річна Курнікова, що перебуває у відмінній фізичній формі, станцювала на невеликому столику у строкатому купальнику і сріблястих туфлях на величезній шпильці.
Два дні тому росіянка виклала не менш спокусливо відео.
Трохи більше року тому Курнікова народила відомому співакові Енріке Іглесіасу двійнят: дочку Люсі і сина Ніколаса.
Нагадаємо, Курнікова і Іглесіас познайомилися у 2001 році році на зйомках його кліпу на пісню Escape. Співак зробив пропозицію своїй обраниці влітку 2016 року.
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