Російську модель заарештували за "зґвалтування" футболістом "Мілана"

Іспанська поліція заарештувала російську модель Луїзу Кремльову за безпідставне звинувачення у згвалтуванні і побоях на адресу французького захисника "Мілана" Тео Ернандеса, повідомляє Marca.

У пари була зустріч у червні 2017 року. Медичний огляд підтвердив, що молоді люди займалися сексом, чого футболіст і не заперечував, заявляючи, що все було за згодою.

22-річна росіянка виправдовувалася тим, що спортсмен накачав її наркотиками, проте їх у крові дівчини виявлено не було. Іспанський суд не встановив вини Ернандеса і закрив справу. Апеляція, яку подала Кремльова, була відхилена в січні 2019 року. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення за безпідставне звинувачення на адресу 22-річного француза.

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Луїза Кремлева @ luisa.kremleva

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні позаминулого року 34-річна Кетрін Майорга, звинуватила Кріштіану Роналду в згвалтуванні, якому, як вона стверджувала, вона піддалася в 2009 році.

Влітку 2019 року поліція Лас-Вегаса зняла всі звинувачення з Роналду, закривши справу через брак доказів. Звинувачення Кетрін Майорги були визнані необгрунтованими.

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