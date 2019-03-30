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Російський спаринг-партнер Ломаченка влаштував шоу з битою

1.1тЧитати матеріал російською

Російський боксер Олександр Беспутін опублікував відео з незвичайним заняттям. Спаринг-партнер українця Василя Ломаченка зіграв в настільний теніс баскетбольної битою.

"Коли немає ракетки, то граєш битою", - підписав відео з ефектними фінтами російський боксер.

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Фанати в коментарях захопилися майстерністю Беспутіна. "Красунчик", "У Ломи вдома", "Серйозно у вас там все", "Красава", - оцінили гру російського боксера підписники.

Олександр Беспутін і Василь Ломаченко

Олександр Беспутін і Василь Ломаченко

instagram.com/besputin_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Олександр Беспутін спровокував кумедний епізод під час свого поєдинку проти домініканця Хуана Карлоса Абреу. Бій пройшов в андеркарті головної події шоу в Нью-Йорку Ломаченко – Педраса і завершився перемогою представника РФ одноголосним рішенням суддів.

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Особа
Василь Ломаченко
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
пиздец ,а Беспутин это его настоящее хвамылие?
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