Російський спаринг-партнер Ломаченка влаштував шоу з битою

Російський боксер Олександр Беспутін опублікував відео з незвичайним заняттям. Спаринг-партнер українця Василя Ломаченка зіграв в настільний теніс баскетбольної битою.

"Коли немає ракетки, то граєш битою", - підписав відео з ефектними фінтами російський боксер.

Фанати в коментарях захопилися майстерністю Беспутіна. "Красунчик", "У Ломи вдома", "Серйозно у вас там все", "Красава", - оцінили гру російського боксера підписники.

Олександр Беспутін і Василь Ломаченко instagram.com/besputin_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Олександр Беспутін спровокував кумедний епізод під час свого поєдинку проти домініканця Хуана Карлоса Абреу. Бій пройшов в андеркарті головної події шоу в Нью-Йорку Ломаченко – Педраса і завершився перемогою представника РФ одноголосним рішенням суддів.

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