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Російські спортивні телеведучі роздяглися для Playboy: відео та фото 18+

3.8тЧитати новину російською

Популярні телеведучі головного спортивного телеканалу РФ "Матч ТВ" роздяглися для російського видання журналу Playboy. Софія Тартакова, Наталія Кларк, Марія Басс і Марія Макарова прикрасять обкладинку червневого випуску.

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Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Фотосесія для Playboy

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома спортивна телеведуча роздяглася для чоловічого журналу.

Місце
Росія
Об'єкти
Playboyжурнал Playboy
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