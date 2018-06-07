Російські спортивні телеведучі роздяглися для Playboy: відео та фото 18+

Популярні телеведучі головного спортивного телеканалу РФ "Матч ТВ" роздяглися для російського видання журналу Playboy. Софія Тартакова, Наталія Кларк, Марія Басс і Марія Макарова прикрасять обкладинку червневого випуску.
Журнал Playboy Росія представив сьогодні спеціальний річний футбольний випуск, обкладинку якого прикрасили провідні "Матч ТВ" Софія Тартакова, Наталія Кларк, Марія Басс і Марія Макарова. pic.twitter.com/rPLQ4M6i6D- Матч ТВ (@MatchTV) 7 червня 2018 р
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Фотосесія для Playboy
кадр з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відома спортивна телеведуча роздяглася для чоловічого журналу.