Російська чемпіонка Туктамишева вийшла на прогулянку в сукнi з декольте

Чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева після самоізоляції вийшла на прогулянку по Санкт-Петербургу і поділилася з фоловерами своїми фотографіями.

У кадрі 23-річна Ліза позує на набережній в ніжнiй жовтій сукнi з досить глибоким декольте.

"В очікуванні літа", – підписала фігуристка публікацію.

Єлизавета Туктамишева @liza_tuktik

Єлизавета Туктамишева @liza_tuktik

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева приєдналася до Pillow Challenge, роздягнувшись догола і захопивши своїх фанатів.

Раніше Туктамишева похвалилася своїм оголеним фото. У себе в Сторіс росіянка виклала знімок, на якому прикрила голе тіло книгою.

10 лютого фігуристка викликала переполох серед своїх фанатів, опублікувавши нове фото в соціальній мережі Instagram. Спортсменка, яка відома своїми виступами з елементами стриптизу, виклала знімок в образі вчительки.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!