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31 травня • оновлено в 11:49
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Російська чемпіонка Туктамишева вийшла на прогулянку в сукнi з декольте

2.2т
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Чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева після самоізоляції вийшла на прогулянку по Санкт-Петербургу і поділилася з фоловерами своїми фотографіями.

У кадрі 23-річна Ліза позує на набережній в ніжнiй жовтій сукнi з досить глибоким декольте.

"В очікуванні літа", – підписала фігуристка публікацію.

Єлизавета Туктамишева

Єлизавета Туктамишева

@liza_tuktik

Єлизавета Туктамишева

Єлизавета Туктамишева

@liza_tuktik

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева приєдналася до Pillow Challenge, роздягнувшись догола і захопивши своїх фанатів.

Раніше Туктамишева похвалилася своїм оголеним фото. У себе в Сторіс росіянка виклала знімок, на якому прикрила голе тіло книгою.

10 лютого фігуристка викликала переполох серед своїх фанатів, опублікувавши нове фото в соціальній мережі Instagram. Спортсменка, яка відома своїми виступами з елементами стриптизу, виклала знімок в образі вчительки.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Єлизавета Туктамишева
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Спорт роздягальня

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