Роналду показав попу своєї нареченої і зібрав 7 млн лайків за добу

Поки в чемпіонаті Італії триває перерва, зоряний нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду активно відпочиває. Разом із родиною португалець вибрався в спортзал.

У перерві між прокачуванням преса Кріш зняв, чим займаються його близькі – Роналду-молодший підкорив бігову доріжку, а подруга Джорджина присідає.

Відео з глибоким присiдом нареченої Роналду викликало бурхливе захоплення у шанувальників. За добу ролик зібрав майже 7 млн відміток "подобається" і більше 22 млн переглядів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес у листопаді 2018-го. Пара почала зустрічатися в 2016 році, а через рік іспанська модель подарувала гравцеві збірної Португалії дівчинку.

Після того, як Роналду запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації, футболіст відповів усім критикам, з'явившись у Діснейленді з 21-річною моделлю. Пара трималася за руки і на всю розважалася на атракціонах.

Не так давно Роналду, який побив величезну кількість різноманітних рекордів на футбольному полі, встановив грандіозний рекорд людства, не пов'язаний зі спортом.