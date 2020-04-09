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9 квітня • оновлено в 17:33
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Роналду опублікував фото українки Левченко: спортивні підсумки 8 квітня

3.1т
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Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду опублікував у Instagram фото української легкоатлетки Юлії Левченко, а в WBC назвали головну проблему Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 8 квітня.

Крім того, відомий футбольний агент назвав другого Шевченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Андрій Шевченко Олександр Усик Кріштіану Роналду Юлія Левченко
Тег
Збірна України з футболу
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