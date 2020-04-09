Роналду опублікував фото українки Левченко: спортивні підсумки 8 квітня

Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду опублікував у Instagram фото української легкоатлетки Юлії Левченко, а в WBC назвали головну проблему Олександра Усика.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 8 квітня.
Крім того, відомий футбольний агент назвав другого Шевченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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