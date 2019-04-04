Роналду оголився в Instagram, зібравши мільйони лайків

Португальський форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду у себе в Instagram похвалився знімком оголеної мускулистої спини.

"Слова не потрібні", - підписав футболіст фотографію. Цей пост за добу набрав більше трьох мільйонів лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 34-річний Роналду минулого літа перейшов з мадридського "Реала" в туринський "Ювентус". У нинішньому сезоні він провів 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав 12 результативних передач.

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