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Роналду оголився в Instagram, зібравши мільйони лайків

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Португальський форвард італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду у себе в Instagram похвалився знімком оголеної мускулистої спини.

"Слова не потрібні", - підписав футболіст фотографію. Цей пост за добу набрав більше трьох мільйонів лайків.

No words needed .......

Публікація від Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Новини
Фото Кріштіану Роналду у ванній з розсунутими ногами зібрало 4.5 млн лайків за півдоби

Як повідомляв OBOZREVATEL, 34-річний Роналду минулого літа перейшов з мадридського "Реала" в туринський "Ювентус". У нинішньому сезоні він провів 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав 12 результативних передач.

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Особа
Кріштіану Роналду
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