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24 січня • оновлено в 03:30
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Різатдінова показала, як виглядає після поразки в "Танцях з зірками"

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Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова побувала на дні народження доньки славетного футболіста Олега Блохіна.

У себе в Instagram бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016) похвалилася фотографіями з заходу. У кадрі усміхнена Ганна відображена в обнімку з Іришою Блохіною.

Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова

@anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

@anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

@anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

@anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

@anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна

@anna_rizatdinova

Новини
"Зникла повага": переможець "Танці з зірками" серйозно образив Різатдінову

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

Раніше Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Іріша Блохіна Ганна Різатдінова
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