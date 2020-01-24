Різатдінова показала, як виглядає після поразки в "Танцях з зірками"

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова побувала на дні народження доньки славетного футболіста Олега Блохіна.

У себе в Instagram бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016) похвалилася фотографіями з заходу. У кадрі усміхнена Ганна відображена в обнімку з Іришою Блохіною.

Ганна Різатдінова @anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна @anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна @anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна @anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна @anna_rizatdinova

Ганна Різатдінова і Іріша Блохіна @anna_rizatdinova

Нагадаємо, що Різатдінова разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим програла у фіналі шоу "Танці з зірками". Почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина і Женя Кот.

Раніше Різатдінова знялася в календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Крім того, Різатдінова зізналася, що до сих пір не сприймає ситуацію з анексією Росією Криму.

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