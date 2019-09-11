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11 вересня • оновлено в 11:26
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"Просто засинав": Ломаченко висловився про Беленюка в політиці

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Український суперчемпіон Василь Ломаченко висловив сумніви щодо того, що борець Жан Беленюк зможе одночасно бути депутатом і продовжувати виступати на високому спортивному рівні.

На думку боксера, дуже важко поєднувати парламентську роботу й тренувальний табір.

"Залежить від намірів, через які він пішов у політику. Якщо він дійсно вірить, що може якось допомогти нашій країні – я поважаю це. Але в той же час не уявляю, як він справлятиметься з підготовкою до Олімпійських ігор. Якщо він хоче перебувати на вершині спорту, то як він буде поєднувати це? Може, в нього є якийсь план, подивимося", – сказав Ломаченко в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

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Зокрема, Василь навів власний приклад труднощів додаткового навантаження після тренувань.

"Це дуже складно поєднувати дві справи. Особливо тренувальний процес. Можу навести приклад: я просто намагався після тренування вчити англійську мову хоч протягом однієї години. У мене не виходило. Я просто засинав, коли вчив її, і не було бажання. В результаті, за три тижні я закинув цю справу і сфокусувався лише на підготовці. Тому не знаю, як він буде поєднувати це все", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко напередодні відверто висловився про договірні бої в боксі, допустивши їхню наявність.

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Особи
Жан Беленюк Василь Ломаченко
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