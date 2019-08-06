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Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем

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Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) отримав масу несхвальних коментарів під відео, в якому він захоплюється діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.

Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем

"Я тебе дивлюся з 2014 або 2015 року. А порадив мені подивитися Олександр Сергійович Гвоздик. Так що ми іноді всією командою переглядаємо твої відео", - заявив боксер, звертаючись до Шарія.

Користувачі не змогли пробачити кримчанину таких слів, обливши його брудом в коментарях.

"Ну а що ви хотіли, щоб хороший боксер ще щось вмів і розумів, крім як "скорочувати м'язи", "Дивлюся це відео, і думаю як добре було б для всіх в країні, якби маразматичні бабці, гопота і боксери не лізли в тонкі матерії політики", - пишуть користувачі.

Решта відгуки містили просто ненормативну лексику на адресу Усика.

Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
Пробив дно: Усика облили брудом в мережі за захоплення Шаріем
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"Бій з Усиком?" Менеджер Повєткіна заговорив про міф про "один народ" з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик продовжує підготовку до свого дебюту в супертяжах. Під час одного із занять українця попросили продемонструвати на камеру боксерську двійку, але Олександр вирішив обламати оператора.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Соромно визнавати, але я не можу себе примусити і надалі вболівати за Усика і Гвоздика. Так, вони формально громадяни України, але не моєї України.
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