Популярна спортсменка випадково показала себе голою

Популярна канадська рестлерша Селезія Спаркс потрапила в незручну ситуацію, виклавши випадково в Instagram свою оголену фотографію.

Демонструючи результати занять в тренажерному залі, в якийсь момент 28-річна дівчина помилилася зі знімком, і показала всім кадр, який призначався для її хлопця

Незважаючи на те, що Спарск швидко усвідомила свою помилку і видалила зображення, воно моментально розійшлося по інтернету.

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Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

Селезія Спаркс @seleziyasparx

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