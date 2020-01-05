Популярна спортсменка випадково показала себе голою

Популярна канадська рестлерша Селезія Спаркс потрапила в незручну ситуацію, виклавши випадково в Instagram свою оголену фотографію.
Демонструючи результати занять в тренажерному залі, в якийсь момент 28-річна дівчина помилилася зі знімком, і показала всім кадр, який призначався для її хлопця
Незважаючи на те, що Спарск швидко усвідомила свою помилку і видалила зображення, воно моментально розійшлося по інтернету.
OBOZREVATEL пропонує подивитися цi та інші фото спортсменки.
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Селезія Спаркс
@seleziyasparx
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська спортсменка Катерина Бочкарьова вразила свою численну армію шанувальників в Instagram відвертим фотосетом.
Уродженка Санкт-Петербурга виклала голі знімки в Сторіс.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "OBOZREVATEL".