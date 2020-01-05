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5 січня • оновлено в 12:57
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Популярна спортсменка випадково показала себе голою

2.8т
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Популярна канадська рестлерша Селезія Спаркс потрапила в незручну ситуацію, виклавши випадково в Instagram свою оголену фотографію.

Демонструючи результати занять в тренажерному залі, в якийсь момент 28-річна дівчина помилилася зі знімком, і показала всім кадр, який призначався для її хлопця

Незважаючи на те, що Спарск швидко усвідомила свою помилку і видалила зображення, воно моментально розійшлося по інтернету.

OBOZREVATEL пропонує подивитися цi та інші фото спортсменки.

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

Селезія Спаркс

Селезія Спаркс

@seleziyasparx

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Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
рестлінг
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