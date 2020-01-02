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2 січня • оновлено в 21:04
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Популярна кіберспортсменка показала голі груди в прямому ефірі

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Популярна кіберспортсменка Wintrycelll отримала бан на відомiй онлайн-платформі Twitch, за оголення в прямому ефірі.

Під час гри в GTA Online на своїй трансляції вона заявила, що засновник Amazon – компанії, якій належить Twitch (відеострімінгового сервісу, що спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, зокрема, трансляціях геймплею і кіберспортивних турнірів) – Джефф Безос дозволив їй порушувати правила на платформі, чим, за її словами, вона неодноразово користувалася.

На своєму стрімі вона спочатку показала ліфчик, а після – оголила груди. Її канал отримав блокування одразу після трансляції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська кіберспортсменка Лючія Діта випадково роздяглася топлес під час показу чергової гри.

Дівчина забула вимкнути камеру і продемонструвала всім свої груди.

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Автор
Максим Богданов
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