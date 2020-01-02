Популярна кіберспортсменка показала голі груди в прямому ефірі

Популярна кіберспортсменка Wintrycelll отримала бан на відомiй онлайн-платформі Twitch, за оголення в прямому ефірі.
Під час гри в GTA Online на своїй трансляції вона заявила, що засновник Amazon – компанії, якій належить Twitch (відеострімінгового сервісу, що спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, зокрема, трансляціях геймплею і кіберспортивних турнірів) – Джефф Безос дозволив їй порушувати правила на платформі, чим, за її словами, вона неодноразово користувалася.
На своєму стрімі вона спочатку показала ліфчик, а після – оголила груди. Її канал отримав блокування одразу після трансляції.
December 26, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська кіберспортсменка Лючія Діта випадково роздяглася топлес під час показу чергової гри.
Дівчина забула вимкнути камеру і продемонструвала всім свої груди.
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