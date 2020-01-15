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16 січня • оновлено в 00:35
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Популярна фітнес-модель знялася оголеною

1.5т
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Відома південноафриканська фітнес-модель Лісль Дамстра порадувала своїх шанувальників в Instagram оголеною фотосесією.

41-річна уродженка Блумфонтейна, яка свого часу ставала призеркою великих фітнес-турнірів, знялася повністю оголеною.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність спортсменки.

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Лісль Дамстра

Лісль Дамстра

@lieslfitmom

Новини
Українська фітнес-модель показала себе повністю оголеною, вразивши ідеальним тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцечемпіонка Росії з фітнес-бікіні в категорії до 163 см Любов Дрескова виклала у відкритий доступ фотографії зі своєю відвертою фотосесією.

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Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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