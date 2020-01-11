Популярна фітнес-чемпіонка топлес залізла на дах - фотофакт

Знаменита культуристка Фабі Ремпель викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників спокусливою фотосесією на одному з дахів рідного Сан-Паулу.
Чемпіонка бразильського турніру "Містер Олімпія" і віцечемпіонка змагань в Колумбії роздяглася топлес.
Під кадром всі 52 тисячі шанувальників фітоняшкі влаштували влаштували їй справжній шторм з коментарів, захоплюючись фігурою спортсменки.
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Фабі Ремпель
@fabi_rempel
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вирішила порадувати своїх фоловерiв в Instagram оголеними знімками.
В одному з кадрів фітоняшка і зображена роздягненою на пілоні.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".