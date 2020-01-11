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11 січня • оновлено в 20:04
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Популярна фітнес-чемпіонка топлес залізла на дах - фотофакт

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Знаменита культуристка Фабі Ремпель викликала бурхливе захоплення у своїх шанувальників спокусливою фотосесією на одному з дахів рідного Сан-Паулу.

Чемпіонка бразильського турніру "Містер Олімпія" і віцечемпіонка змагань в Колумбії роздяглася топлес.

Під кадром всі 52 тисячі шанувальників фітоняшкі влаштували влаштували їй справжній шторм з коментарів, захоплюючись фігурою спортсменки.

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Фабі Ремпель

Фабі Ремпель

@fabi_rempel

Новини
Популярна фітнес-модель вразила оголеною фотосесією

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Джина Хомс вирішила порадувати своїх фоловерiв в Instagram оголеними знімками.

В одному з кадрів фітоняшка і зображена роздягненою на пілоні.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Місце
Бразилія
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