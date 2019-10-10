Помічниця Шевченка відреагувала на заклик показати груди: спортивні підсумки 9 жовтня

Український боксер Олександр Усик отримав нового суперника на бій 12 жовтня, а волейболістка збірної Росії висловилася про Україну.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 9 жовтня.

Крім того, помічниця Андрія Шевченка по італійському ТБ Дієтта Леотта прокоментувала курйозну ситуацію, під час якої фанати попросили її показати груди. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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