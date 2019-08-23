Помацала груди: українська чемпіонка Харлан опублікувала зухвале відео

Українська чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан похвалилася епічним відео з дівочої вечірки.

У соціальній мережі Instagram наша співвітчизниця опублікувала короткий ролик, на якому вона позує разом з подругами. Дівчата зібралися напередодні весілля української фехтувальниці Олени Вороніної та її німецького колеги Андре Саніти.

Для святкування були обрані німецькі національні костюми. При цьому під час танцю Харлан помацала себе за груди.

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Відзначимо, що раніше Ольга Харлан викликала справжній переполох в мережі після того, як кардинально змінила імідж. Фанати назвали спортсменку бандиткою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова повідомила, що розлучилася зі скандальним олігархом Олександром Онищенком, від якого раніше народила сина.

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