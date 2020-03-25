Пишногруда польська фітнес-модель підкорила мережу

Польська фітнес-модель Сабіна Контор вміло розпоряджається своїми природними даними, зумівши здобути армію шанувальників на просторах Instagram.

28-річна дівчина двічі виходила у фінал конкурсу "Міс Польща", і якщо у 2014 році їй не вдалося зайняти високе місце, то вже в наступному році вона стала третьою віцеміс країни. Це й принесло їй першу популярність, яку вона згодом розвинула – зараз на її профіль в Instagram підписалися понад 300 тисяч осіб.

Сабіна Контор @sabikontor

Контор щодня працює моделлю. Вона бере участь у рекламних кампаніях і фотосесіях як в Польщі, так і в інших країнах. На її сторінці в соціальній мережі можна знайти не тільки знімки в обтягуючих сукнях і купальниках, а й відео де вона займається спортом.

Контор стверджує, що їй не зробили жодної пластичної операції, а її сексуальне тіло даровано їй природою.

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Сабіна Контор @sabikontor

Як повідомляв OBOZREVATEL, польська фітоняшка Барбара Войтушек опублікувала сексуальні фотографії з гірських схилів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!