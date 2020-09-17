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Олімпійський чемпіон з України закрутив роман із 17-річною гімнасткою: фото спортсменки

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
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Олег Верняєв і Влада Нікольченко

Переможець Олімпіади-2016 на брусах, шестиразовий чемпіон Європи і дворазовий переможець Європейських ігор український гімнаст Олег Верняєв розпочав нові стосунки.

Як повідомляється на сайті телеканалів "Футбол", титулований спортсмен закрутив роман з 17-річною Владою Нікольченко.

Дівчина є лідером збірної України з художньої гімнастики з 2018 року. На першому у своїй кар'єрі чемпіонаті світу вона зайняла четверте місце в багатоборстві. Нікольченко завоювала ряд медалей Кубка світу та Гран-Прі, а також стала володаркою Кубка світу у вправі з булавами.

Влада Нікольченко присіла на камінь
Влада Нікольченко на фоні хвиль
Влада Нікольченко приїхала в Межигір'ї
Влада Нікольченко прогулялася в парку
Влада Нікольченко в червоній сукні та на підборах
Влада Нікольченко в жовтому костюмі
Влада Нікольченко і букети квітів

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Олексій Лень, який виступає за "Сакраменто Кінгз" у НБА, показав свою нову дівчину.

УкраїнаКиївхудожня гімнастикаОлег Верняєв
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