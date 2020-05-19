Олімпійська чемпіонка Аліна Загітова, з якою порушив закон Путін, показала телеграму від нього

Через рік Загітова була змушена видалити фото з "Прямої лінії" Володимира Путіна, в студії якої вона побувала

У 2018 році неповнолітня Загітова взяла участь у мітингу на підтримку Володимира Путіна, що було порушенням закону

Знаменита російська фігуристка Аліна Загітова в день свого 18-річчя виклала в Instagram текст вітальної телеграми від президента Росії Володимира Путіна.

Путін побажав Загітовій нових досягнень у спорті. "Ви гідно продовжили легендарні традиції вітчизняної школи фігурного катання та, незважаючи на юний вік, домоглися видатних успіхів у спорті. Упевнений, що приголомшлива працездатність, талант і націленість на перемогу – і надалі будуть допомагати вам і в спорті, і в житті", – йдеться у повідомленні президента.

@azagitova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загітова похвалилася фото зі свого відпочинку. На знімку зоряна фігуристка позувала в красивому темно-зеленому купальнику, який відмінно сидів на дівчині.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!