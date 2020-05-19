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19 травня • оновлено в 20:40
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Олімпійська чемпіонка Аліна Загітова, з якою порушив закон Путін, показала телеграму від нього

9.9т
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Знаменита російська фігуристка Аліна Загітова в день свого 18-річчя виклала в Instagram текст вітальної телеграми від президента Росії Володимира Путіна.

Путін побажав Загітовій нових досягнень у спорті. "Ви гідно продовжили легендарні традиції вітчизняної школи фігурного катання та, незважаючи на юний вік, домоглися видатних успіхів у спорті. Упевнений, що приголомшлива працездатність, талант і націленість на перемогу – і надалі будуть допомагати вам і в спорті, і в житті", – йдеться у повідомленні президента.

18✌️🎉

Публікація від Alina Zagitova (@azagitova)

18-річна олімпійська чемпіонка, з якою порушив закон Путін, показала телеграму від нього

@azagitova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загітова похвалилася фото зі свого відпочинку. На знімку зоряна фігуристка позувала в красивому темно-зеленому купальнику, який відмінно сидів на дівчині.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Аліна Загітова Володимир Путін
Місце
Росія
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