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Олімпійська чемпіонка побувала на "Прямій лінії" Путіна і поплатилася

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Олімпійська чемпіонка 2014 року фігуристка Аліна Загітова була змушена видалити фото з "Прямої лінії" Володимира Путіна, в студії якої вона побувала напередодні.

На спортсменку накинулися з негативними коментарями в соціальній мережі Instagram. "У студії "Прямої лінії" з президентом В. В. Путіним. Понад чотири години йшло спілкування населення з президентом", – підписала знімок фігуристка.

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Російську фігуристку зацькували через відверте фото в Instagram

#Repost @azagitova 🇷🇺 в студії Прямої лінії з Президентом В.В. Путіним. Більше 4 годин йшло спілкування населення з Президентом 👍. 🇷🇺Today I took part in the live broadcast with the Russian President Vladimir V. Putin . Over 4 hours of questions and answers👍. . . . . #alinazagitova #zagitova # аліназагітова # Загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank # сбербанк # олімпійскаячемпіонка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma

Публікація від Alina Zagitova's Fanpage 👑☘️ (@teamzagitova)

Після цього в коментарях прихильники чемпіонки почали активно обговорювати фото Загітової. Багато хто порадив спортсменці триматися подалі від політики. Фігуристка вирішила видалити знімок, який встигла перепостити її фан-сторінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий футболіст Росії на чемпіонаті світу 2018 року Артем Дзюба вилаявся матом у студії під час "Прямої лінії" Володимира Путіна.

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Тема
Пряма лінія з Володимиром Путіним
Особи
Аліна ЗагітоваВолодимир Путін
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