Олімпійська чемпіонка побувала на "Прямій лінії" Путіна і поплатилася

Олімпійська чемпіонка 2014 року фігуристка Аліна Загітова була змушена видалити фото з "Прямої лінії" Володимира Путіна, в студії якої вона побувала напередодні.

На спортсменку накинулися з негативними коментарями в соціальній мережі Instagram. "У студії "Прямої лінії" з президентом В. В. Путіним. Понад чотири години йшло спілкування населення з президентом", – підписала знімок фігуристка.

Новини Російську фігуристку зацькували через відверте фото в Instagram

Після цього в коментарях прихильники чемпіонки почали активно обговорювати фото Загітової. Багато хто порадив спортсменці триматися подалі від політики. Фігуристка вирішила видалити знімок, який встигла перепостити її фан-сторінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий футболіст Росії на чемпіонаті світу 2018 року Артем Дзюба вилаявся матом у студії під час "Прямої лінії" Володимира Путіна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!