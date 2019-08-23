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Окупанти в Криму організували "міжнародний чемпіонат зі стриптизу"

1.6т Читати матеріал російською

Окупанти в кримському місті Судак вирішили залучити місцеву публіку "міжнародним чемпіонатом зі стриптизу".

"Чоловічий і жіночий топлес. Професійні танці на пілоні." Приват "для глядачів без комплексів", - йдеться в оголошенні в соцмережах.

У мережі користувачі висміяли такий "мундіаль", назвавши його зльотом повій.

Окупанти в Криму організували "міжнародний чемпіонат зі стриптизу"

Окупанти в Криму організували "міжнародний чемпіонат зі стриптизу"

Новини
"Росія тут чужинець!" У Криму під носом у окупантів яскраво відсвяткували День прапора України. фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська фітнес-блогер підробляла елітною повією. Відповідні фотографії спортсменки, що працює під псевдонімом "Аліса" виклали в мережу.

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Місце
Україна
Тег
стриптиз
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Александрович Валера
Александрович Валера
В 13 году та же шняга на пляже Севаса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Судакские любители стриптиза внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и и новых стриптиз идей .» «– Стриптиз ! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое стриптиз ? Он двигает вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что стриптиз клуб четыре пилона при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Судак ?»
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - урожденные шлюхи!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кацaп Кацaпыч, приезжай в Москву, проедься по Ленинградке и увидишь где собрались все проститутки и, что интересно, они все в жёлто-синих трусах.
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