Окупанти в Криму організували "міжнародний чемпіонат зі стриптизу"

Окупанти в кримському місті Судак вирішили залучити місцеву публіку "міжнародним чемпіонатом зі стриптизу".
"Чоловічий і жіночий топлес. Професійні танці на пілоні." Приват "для глядачів без комплексів", - йдеться в оголошенні в соцмережах.
У мережі користувачі висміяли такий "мундіаль", назвавши його зльотом повій.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська фітнес-блогер підробляла елітною повією. Відповідні фотографії спортсменки, що працює під псевдонімом "Аліса" виклали в мережу.
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