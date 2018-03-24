Оголені знімки фітнес-тренерки з Києва викликали захват у мережі

Фітнес-тренер одного з тренажерних залів Києва Вікторія Ільченко збирає захоплені відгуки всіх своїх численних передплатників, публікуючи в своєму Instagram оголені знімки. Шанувальники залишають в коментарях десятки повідомлень, відзначаючи вражаючі форми спортсменки.

Новини Ефектна Вікторія Ільченко зачарувала Instagram відвертими знімками

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Вікторія Ільченко Instagram

Відзначимо, що недавно популярна фітнес-тренер з Росії порадувала шанувальників голою фотосесією.