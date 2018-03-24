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Оголені знімки фітнес-тренерки з Києва викликали захват у мережі

6.5тЧитати новину російською

Фітнес-тренер одного з тренажерних залів Києва Вікторія Ільченко збирає захоплені відгуки всіх своїх численних передплатників, публікуючи в своєму Instagram оголені знімки. Шанувальники залишають в коментарях десятки повідомлень, відзначаючи вражаючі форми спортсменки.

Новини
Ефектна Вікторія Ільченко зачарувала Instagram відвертими знімками

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Вікторія Ільченко

Instagram

Відзначимо, що недавно популярна фітнес-тренер з Росії порадувала шанувальників голою фотосесією.

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Тема
культуризм і бодібілдинг
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