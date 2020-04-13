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14 квітня • оновлено в 01:44
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Новий хлопець мами Неймара раніше зустрічався з чоловіками

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Тьяго Рамос, про стосунки з яким декілька днів тому оголосила матір футболіста "ПСЖ" Неймара Надін Гонсалвес, раніше зустрічався з чоловіками.

Як повідомляє видання The Sun, до початку стосунків із 52-річною жінкою 22-річний хлопець був коханцем особистого кухаря бразильця на ім'я Мауро. Бразильські ЗМІ також приписують йому романи ще з трьома чоловіками – актором і коміком Карліньосом Мая, мільйонером Едуардо Перейрою та піар-консультантом Ірінальдо Олівером.

Неймар і Тьяго Рамос

Неймар і Тьяго Рамос

@tiagoramoss

Олівер був вкрай здивований, коли побачив спільну фотографію Рамоса та матері Неймара в Instagram.

"Я був шокований, коли дізнався про ці новини, мій телефон розривався. Всі почали надсилати мені фотографії Рамоса та матері Неймара. Я знав, що він і з дівчатами зустрічався, але жодної з них наживо не бачив", – розповів піар-консультант.

Нагадаємо, що раніше Надін Гонсалвес офіційно оголосила про початок стосунків із 22-річним кіберспортсменом за допомогою свого Instagram.

"Незрозуміле не можна пояснити", – підписала вона знімок.

Сам Неймар, який старше Рамоса на шість років, спокійно поставився до нового роману своєї матері, побажавши їй бути щасливою в коментарях під фотографією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова подружка Неймара вразила фанатів вражаючим бюстом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Неймар
Тег
ПСЖ
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