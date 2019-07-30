Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс

2.7т Читати матеріал російською

25-річний нападник Клінтон Муе Н`Жі, який 25 липня підписав довгостроковий контракт з московським "Динамо", став учасником гучного скандалу.

Футболіст збірної Камеруну так бурхливо святкував перехід в новий клуб, що випадково виклав у мережу відео орального сексу зі своєю дівчиною.

За словами гравця, він хотів прочитати повідомлення, яки надійшли йому, але переплутав кнопку і виклав відео в Snapchat. "Я жалкую про це. Я перебрав з алкоголем, відзначаючи новий контракт", – цитує Н'Жі Minute football.

Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс
Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс

Повний відео доступне в Twitter, але OBOZREVATEL не рекомендує переходити по посиланню особам молодше 18 років.

Новини
Аргентинський уболівальник зайнявся сексом з росіянкою на трибуні - відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого українського футболіста вигнали з поля за мастурбацію. Відео інциденту викликало дикий скандал.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Росія
Тег
Динамо Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
7
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
21
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel