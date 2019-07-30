Відомий футболіст напився і показав свій оральний секс

25-річний нападник Клінтон Муе Н`Жі, який 25 липня підписав довгостроковий контракт з московським "Динамо", став учасником гучного скандалу.
Футболіст збірної Камеруну так бурхливо святкував перехід в новий клуб, що випадково виклав у мережу відео орального сексу зі своєю дівчиною.
За словами гравця, він хотів прочитати повідомлення, яки надійшли йому, але переплутав кнопку і виклав відео в Snapchat. "Я жалкую про це. Я перебрав з алкоголем, відзначаючи новий контракт", – цитує Н'Жі Minute football.
Повний відео доступне в Twitter, але OBOZREVATEL не рекомендує переходити по посиланню особам молодше 18 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого українського футболіста вигнали з поля за мастурбацію. Відео інциденту викликало дикий скандал.
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