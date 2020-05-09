Нойер почав зустрічатися з 19-річною спортсменкою через 4 місяці після розлучення

Знаменитий воротар футбольного клубу "Баварія" Мануель Нойер зав'язав нові відносини через чотири місяці після розлучення.

За даними німецького видання Bunte, подругою 34-річного гравця стала 19-річна гандболістка клубу "Херренберг" з другої ліги Німеччини по імені Аніка Біссель.

Дівчина вже переїхала в його будинок на озері Тегернзее і познайомилася з матір'ю голкіпера.

"Колишня кохана Нойєра, 27-річна Ніна і нова, 19-річна Аніка, схожі, як сестри. У обох довге світле волосся, ніжна фігура, і обидва люблять носити модний одяг. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що зоряний воротар Мануель Нойер залишився вірним своєму улюбленому типу жінок. Прекрасна Аніка вже кілька місяців є новою королевою серця чемпіона світу з футболу", - йдеться в статті.

Зліва колишня Нойєра - Ніна. Праворуч - Аніка Bunte

Аніка Біссель Bunte

Аніка Біссель Bunte

Аніка Біссель Bunte

Аніка Біссель Bunte

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