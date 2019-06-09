Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко перед підготовкою до свого бою за вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) вирішив відпочити на риболовлі.

На одній з баз відпочинку на Одещині Василь зловив 40-кілограмового осетра, виклавши фото і відео улову у себе в Facebook.

Користувачі всесвітньої павутини були шоковані результатами такого дозвілля нашого спортсмена.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися на видобуток Ломаченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

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