Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко перед підготовкою до свого бою за вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) вирішив відпочити на риболовлі.
На одній з баз відпочинку на Одещині Василь зловив 40-кілограмового осетра, виклавши фото і відео улову у себе в Facebook.
Користувачі всесвітньої павутини були шоковані результатами такого дозвілля нашого спортсмена.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися на видобуток Ломаченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.
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