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"Ні*єра собі!" Дозвілля Ломаченка шокувало мережу

3.2тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко перед підготовкою до свого бою за вакантний чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) вирішив відпочити на риболовлі.

На одній з баз відпочинку на Одещині Василь зловив 40-кілограмового осетра, виклавши фото і відео улову у себе в Facebook.

Користувачі всесвітньої павутини були шоковані результатами такого дозвілля нашого спортсмена.

"Ні*єра собі!" Дозвілля Ломаченка шокувало мережу
"Ні*єра собі!" Дозвілля Ломаченка шокувало мережу

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам також помилуватися на видобуток Ломаченка.

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Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою за три чемпіонські пояси

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

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Особа
Василь Ломаченко
Місце
УкраїнаОдеса
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