Не відірвати погляд: фітнес-богиня зі США накачала собі ідеальну попу

Американка Кеті Еліс Генрі довгий час займається фітнесом і воркаутом, накачавши собі ідеальну попу і надихнувши на заняття у тренажерному залі величезну кількість людей.

До того, як завоювати неймовірну популярність в соціальних мережах, 25-річна дівчина на постійній основі працювала нянею. Зараз у неї 7 мільйонів підписників в Instagram і ще 346 тисяч – на YouTube. Вона також заснувала сайт під назвою WorkoutsByKatya, де продає послуги зі складання планів тренувань, здорового харчування та різні товари: від купальників своєї марки Kiss My Peach до звичайних бейсболок і тренувальних засобів.

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

До середини 2019 року Еліс Генрі зустрічалася із зоряним баскетболістом "Лос-Анджелес Лейкерс" Кайлом Кузмою, але зараз її серце вільне.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі гарячі фотографії фітнес-моделі, які не залишать вас байдужими.

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

Катя Еліс Генрі @katyaelisehenry

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська віцечемпіонка з фітнесу Ілона Бальвас знялася топлес.

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