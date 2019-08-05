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Названо імена загиблих у Криму російських кікбоксерок

5.7т Читати матеріал російською

Федерація кікбоксингу Росії (ФКР) назвала імена спортсменок, які трагічно загинули під час відпочинку в Криму.

Як заявив президент організації Володимир Українцев, жертвами виявилися чемпіонка світу Фатіма Жагупова та віцечемпіонка планети Еліна Гісмєєва.

Фатіма Жагупова

Фатіма Жагупова

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Він зазначив, що дізнався про трагедію із соцмереж. Дівчата перебували в Севастополі на навчально-тренувальних зборах. Останнє тренування закінчилося 3 серпня. Вони збиралися летіти в неділю, пише РЕН ТВ.

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"Спортсменки сильні. Рівня майстрів спорту міжнародного класу. Жагупова вже років сім у збірній РФ – беззмінний лідер збірної. Вона нещодавно виграла чемпіонат Росії і є членом збірної. Нині вона перший номер збірної з К-1", – пояснив Українцев.

Еліна Гісмєєва

Еліна Гісмєєва

ВКонтакте

Тіла загиблих під час шторму спортсменок вже витягли з води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Санкт-Петербурзі пройшов похорон російського боксера Максима Дадашева, який помер після нокауту в бою.

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Тема
кікбоксинг
Місце
Україна Севастополь
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