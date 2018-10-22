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''Насолоджуюся'': Роналду зробив зізнання про зґвалтування

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Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував звинувачення в згвалтуванні в свою адресу від Кетрін Майорги.

"Ми зробили заяву два тижні тому, звичайно, я не збираюся брехати в цій ситуації. Мої адвокати сповнені впевненості, і я разом із ними. Найголовніше, що я насолоджуюся футболом, я насолоджуюся життям. Правда завжди з'ясовується", - сказав Роналду.

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Нагадаємо, що інцидент стався в 2009 році в Лас-Вегасі, де Роналду відпочивав із командою. З американською моделлю футболіст познайомився в нічному клубі готелю Palms Pаlace. Після вечірки пара усамітнилася в одному з номерів.

Далі стався інтимний контакт. Вона одразу хотіла подати заяву, але португалець виплатив їй 300 000 євро за мовчання.

Особи
Кетрін МайоргаКріштіану Роналду
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