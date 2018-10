''Насолоджуюся'': Роналду зробив зізнання про зґвалтування

Португальський нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував звинувачення в згвалтуванні в свою адресу від Кетрін Майорги.

"Ми зробили заяву два тижні тому, звичайно, я не збираюся брехати в цій ситуації. Мої адвокати сповнені впевненості, і я разом із ними. Найголовніше, що я насолоджуюся футболом, я насолоджуюся життям. Правда завжди з'ясовується", - сказав Роналду.

Cristiano Ronaldo on the allegations: "We did the statement two weeks go, of course I'm not going to lie on this situation, I'm very happy. My lawyers are confident and of course, I am too. The most important is that I enjoy my football, I enjoy my life. The truth always coming. " Pic.twitter.com/cgt9NIawJt