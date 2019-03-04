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"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

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Знаменитий український боксер Іван Редкач (22-4-1, 17 KO) потрапив у гучний скандал у соціальних мережах ..

Спортсмена кинула подруга Міла, попутно захопивши з собою його телефон з аккаунтом до Instagram.

Ображена дівчина, яка викрила боксера в інтимному листуваннi з іншими дівчатами, вирішила помститися, почавши розміщувати провокаційні пости від його імені.

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

В одному з повідомлень Міла виклала фотографію з нібито наркотиками, підписавши знімок "Наркота мені до смаку".

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

А раніше показала відео, де Іван напивається пивом.

"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач

Іван Редкач

Instagram

Міла

Міла

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Міла

Міла

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Міла

Міла

Instagram

Іван Редкач із Мілою

Іван Редкач із Мілою

Instagram

Новини
Дружина непереможного українського боксера вразила роздягненим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні цього року Редкач переміг 37-річного американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО).

Бій у рамках першої напівсередньої ваги пройшов на арені в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесі і завершився нокаутом у першому раунді.

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Особа
Іван Редкач
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