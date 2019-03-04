"Наркота мені до смаку": знаменитий український боксер потрапив у серйозний скандал

Знаменитий український боксер Іван Редкач (22-4-1, 17 KO) потрапив у гучний скандал у соціальних мережах ..

Спортсмена кинула подруга Міла, попутно захопивши з собою його телефон з аккаунтом до Instagram.

Ображена дівчина, яка викрила боксера в інтимному листуваннi з іншими дівчатами, вирішила помститися, почавши розміщувати провокаційні пости від його імені.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

В одному з повідомлень Міла виклала фотографію з нібито наркотиками, підписавши знімок "Наркота мені до смаку".

Instagram

А раніше показала відео, де Іван напивається пивом.

Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач Instagram

Міла Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Міла Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Міла Instagram

Іван Редкач із Мілою Instagram

Новини Дружина непереможного українського боксера вразила роздягненим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні цього року Редкач переміг 37-річного американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО).

Бій у рамках першої напівсередньої ваги пройшов на арені в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесі і завершився нокаутом у першому раунді.

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