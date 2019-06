Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів: опубліковано відео

Незвичайний інцидент стався в Мадриді під час фіналу Ліги чемпіонів між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".

У першому таймі на стадіон "Ванда Метрополітан" в столиці Іспанії вибігла роздягнена вболівальниця. Що саме хотіла зробити фанатка залишається загадкою.

Охорона швидко випровадила хуліганку з арени, а її знімки розійшлися по всьому інтернету.

The pitch invader earlier on is a whole meal #UCLfinal pic.twitter.com/WK07KRsRts