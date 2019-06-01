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Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів: опубліковано відео

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Незвичайний інцидент стався в Мадриді під час фіналу Ліги чемпіонів між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".

У першому таймі на стадіон "Ванда Метрополітан" в столиці Іспанії вибігла роздягнена вболівальниця. Що саме хотіла зробити фанатка залишається загадкою.

Охорона швидко випровадила хуліганку з арени, а її знімки розійшлися по всьому інтернету.

Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів: опубліковано відео
Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів: опубліковано відео
Напівгола вболівальниця вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів: опубліковано відео
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Нагадаємо, що рахунок у фінальній грі було відкрито вже на 2-й хвилині, після того, як на 34-й секунді Дамір Скоміна поставив пенальті в ворота "шпор".

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Тема
фінал Ліги чемпіонів
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