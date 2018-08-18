Найсексуальніша спортсменка України захопила мережу несподіваною фотосесією

Прославлена ​​українська легкоатлетка Юлія Левченко викликала фурор в Instagram своєю фотосесією. У кадрі ніжна і повітряна 20-річна киянка розбиває бейсбольною битою піщані дюни.

"Я хотіла передати частинку настрою: легкості, жіночності, крихкості, як ці колосочки, і одночасно сміливості. Я хочу, щоб подивившись цю міні-історію, ви задали їй свій відтінок, з'єднали фото воєдино і створили свій фільм. Адже я можу передати лише частину розповіді і емоцій, а ви завершити його "- прокоментувала знімки фотограф Іра Приходська.

"Дуже дуже красиво! Так по-живому і по-справжньому", "Крута робота! Яскраві емоції і природність", "Дуже класно!", "Чудові кадри", - не стримуються в емоціях коментатори під фотографіями.

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Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Юлія Левченко instagram.com/prari_saily

Не так давно Юля підкорила мережу своїм рекордним виступом, зібравши сотні захоплених коментарів.