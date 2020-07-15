Німецька бігунка Аліса Шмідт надихнула своїх шанувальників постом в Instagram про важливість дотримання гігієнічних норм для протидії коронавірусу.

Спортсменка додала, що компанія PUMA пожертвувала 100 тисяч доларів на боротьбу з хворобою.

"Я мрію об'єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор. Ця мрія була відкладена COVID-19, і всі міжнародні змагання були скасовані. Ми, спортсмени, повинні дотримуватися правил гігігени і піклуватися про те, щоб ми всі залишалися в безпеці", – написала дівчина.

Аліса Шмідт закликала дотримуватися гігієни Instagram Аліси Шмідт

Фоловери прийшли в захват і від фотографії спортсменки, і від призову.

"Ти – найкраща мотивація займатися спортом!" "Кожен раз, коли дивлюся на твої фотографії, у мене перехоплює подих", – написали користувачі в коментарях.

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші фотографії спортсменки.

Аліса Шмідт за комп'ютером Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт з довгим волоссям Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт в спідниці Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на тлі стіни Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на біговій доріжці з рожевою сумкою Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт в білій футболці Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт позує в профіль Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмід позує в кросівках і шортах Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт позує в профіль Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на біговій доріжці босоніж Instagram Аліси Шмідт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмідт повернулася до тренувань в залі після ізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу і показала, як вона виглядає.

У листопаді минулого року 21-річна Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією ЗМІ. Цей титул їй присвоїло австралійське видання Busted Coverage, яке провело відповідне опитування.