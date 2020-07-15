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Найсексуальніша спортсменка світу надихнула пiдписників своїм фото

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,7 т.
Аліса Шмідт

Аліса Шмідт надихнула фоловерів своїм фото.

Німецька бігунка Аліса Шмідт надихнула своїх шанувальників постом в Instagram про важливість дотримання гігієнічних норм для протидії коронавірусу.

Спортсменка додала, що компанія PUMA пожертвувала 100 тисяч доларів на боротьбу з хворобою.

"Я мрію об'єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор. Ця мрія була відкладена COVID-19, і всі міжнародні змагання були скасовані. Ми, спортсмени, повинні дотримуватися правил гігігени і піклуватися про те, щоб ми всі залишалися в безпеці", – написала дівчина.

Аліса Шмідт закликала дотримуватися гігієни

Аліса Шмідт закликала дотримуватися гігієни Instagram Аліси Шмідт

Фоловери прийшли в захват і від фотографії спортсменки, і від призову.

"Ти – найкраща мотивація займатися спортом!" "Кожен раз, коли дивлюся на твої фотографії, у мене перехоплює подих", – написали користувачі в коментарях.

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

Найсексуальніша спортсменка світу надихнула передплатників своїм фото

OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші фотографії спортсменки.

Аліса Шмідт за комп'ютером

Аліса Шмідт за комп'ютером Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт з довгим волоссям

Аліса Шмідт з довгим волоссям Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт в спідниці

Аліса Шмідт в спідниці Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на тлі стіни

Аліса Шмідт на тлі стіни Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на біговій доріжці з рожевою сумкою

Аліса Шмідт на біговій доріжці з рожевою сумкою Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт в білій футболці

Аліса Шмідт в білій футболці Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт позує в профіль

Аліса Шмідт позує в профіль Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмід позує в кросівках і шортах

Аліса Шмід позує в кросівках і шортах Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт позує в профіль

Аліса Шмідт позує в профіль Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт на біговій доріжці босоніж

Аліса Шмідт на біговій доріжці босоніж Instagram Аліси Шмідт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмідт повернулася до тренувань в залі після ізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу і показала, як вона виглядає.

У листопаді минулого року 21-річна Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією ЗМІ. Цей титул їй присвоїло австралійське видання Busted Coverage, яке провело відповідне опитування.

Алiса Шмiдт
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