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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Нагороду в Росії": напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України

6.6т
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Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка в незвичайному вигляді виконала гімн України.

У себе в акаунті 30-річна Ірина в самих плавках і футболці співає головну мелодію країни. Таке ставлення до гімну у напівроздягненої дівчини викликало бурхливу реакцію в мережі.

"Такого знущання і наруги над державними символами я не бачив навіть від російських пропагандистів. За таке їй би мали дати в Росії якусь нагороду", - пишуть користувачі в мережі.

"Нагороду в Росії": напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України

(С) tribuna.com

"Нагороду в Росії": напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України

(С) tribuna.com

"Нагороду в Росії": напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України

(С) tribuna.com

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Раніше Ірина знялася топлес, щоб підняти самооцінку. У себе в акаунті дівчина виклала роздягнене фото, де лише руками злегка прикриває свої груди.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Ірина Морозюк
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Юг Руси
Юг Руси
Видео в студию!!! ))))))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Обнутая
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1
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Roma Roma
Roma Roma
Идиотка
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