Ірина Морозюк, дружина колишнього капітана київського "Динамо" і ексфутболіста збірної України Миколи Морозюка в незвичайному вигляді виконала гімн України.

У себе в акаунті 30-річна Ірина в самих плавках і футболці співає головну мелодію країни. Таке ставлення до гімну у напівроздягненої дівчини викликало бурхливу реакцію в мережі.

"Такого знущання і наруги над державними символами я не бачив навіть від російських пропагандистів. За таке їй би мали дати в Росії якусь нагороду", - пишуть користувачі в мережі.

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Раніше Ірина знялася топлес, щоб підняти самооцінку. У себе в акаунті дівчина виклала роздягнене фото, де лише руками злегка прикриває свої груди.

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