Дружина колишнього футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина повідомила, що два тижні тому перехворіла на коронавірус.

Ірина Морозюк

Дівчина валявся з болячкою 3-4 дня, при цьому основні симптоми пішли, а залишилася тільки втрата нюху. Вона не відчувала смаку і запаху.

"У мене почало дерти за грудиною і хотілося покахикувати. Потім піднялася температура: не вище 37,5, але було дуже погано. Це тривало 3 дні, а на 4-й температура пішла і мені стало легше. Останні 2 дня я вже більш-менш відчуваю, що їм. Я здала аналіз на антитіла коронавiрусу, він у мене позитивний", - цитує Морозюк tribuna.com.

Раніше голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе при хвороби сильний біль і тиск в грудях.

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