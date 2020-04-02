Головна Новини
3 квітня • оновлено в 00:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Морозюк, яка перехворіла на коронавірус, розповіла про незвичайнi симптоми

2.3т
Читати матеріал російською

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина повідомила, що два тижні тому перехворіла на коронавірус.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Дівчина валявся з болячкою 3-4 дня, при цьому основні симптоми пішли, а залишилася тільки втрата нюху. Вона не відчувала смаку і запаху.

"У мене почало дерти за грудиною і хотілося покахикувати. Потім піднялася температура: не вище 37,5, але було дуже погано. Це тривало 3 дні, а на 4-й температура пішла і мені стало легше. Останні 2 дня я вже більш-менш відчуваю, що їм. Я здала аналіз на антитіла коронавiрусу, він у мене позитивний", - цитує Морозюк tribuna.com.

Раніше голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе при хвороби сильний біль і тиск в грудях.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Ірина Морозюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Apeks
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
FATE
VS
Unique
Победа Unique
2,05 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
MIBR
Победа MIBR с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
MAD Lions
VS
c0ntact
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Salamander
Победа Salamander
2,15 Сделать ставку
Chaos
VS
FunPlus Phoenix
Победа Chaos
1.97 Сделать ставку
FURIA
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Espada
VS
SKADE
Победа Espada
1.75 Сделать ставку