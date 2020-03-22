Микита Крюков з Росії виявився актором фільмів для дорослих

Триразовий чемпіон світу в спринтерських лижних гонках Микита Крюков потрапив в неприємну ситуацію після того, як його непристойні фотографії кількарічної давнини спливли в інтернеті.

Микита Крюков

Олімпійський чемпіон Ванкувера-2010 з Росії до того, як став знаменитим спортсменом, підробляв на порносайтах, знімаючись під псевдонімом Radko. У той час 20-річний Микита без збентеження демонстрував геніталії перед камерою.

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанська фітнес-модель Ана Козар, у якій більш 2,4 млн передплатників в Instagram, виявилася в молодості актрисою фільмів для дорослих.

Небайдужі шанувальники випадково дізналися 39-річну спортсменку в порнознімках актриси з ніком Leggy Latinas.

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