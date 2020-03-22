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22 березня • оновлено в 02:27
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Микита Крюков з Росії виявився актором фільмів для дорослих

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Триразовий чемпіон світу в спринтерських лижних гонках Микита Крюков потрапив в неприємну ситуацію після того, як його непристойні фотографії кількарічної давнини спливли в інтернеті.

Микита Крюков

Микита Крюков

Олімпійський чемпіон Ванкувера-2010 з Росії до того, як став знаменитим спортсменом, підробляв на порносайтах, знімаючись під псевдонімом Radko. У той час 20-річний Микита без збентеження демонстрував геніталії перед камерою.

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Микита Крюков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанська фітнес-модель Ана Козар, у якій більш 2,4 млн передплатників в Instagram, виявилася в молодості актрисою фільмів для дорослих.

Небайдужі шанувальники випадково дізналися 39-річну спортсменку в порнознімках актриси з ніком Leggy Latinas.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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