Марія Шарапова обламала ексбойфренда в прямому ефірі - опубліковано відео

Колишній бойфренд Марії Шарапової, болгарський тенісист Григор Димитров перервав прямий ефір спортсменки на виставковому турнірі Kooyong Classic в Мельбурні і отримав від неї їдку відповідь.
Димитров підійшов до коментаторської стійки і нахилився над Шараповою. Тенісистка звернула увагу на жовті шорти болгарина і на питання, чи подобаються вони їй, засміялася і відповіла негативно. Користувачі мережі оцінили коментар спортсменки, назвавши його "їдким і спритним".
Dimitrov. 'You liked yellow on me. People change I guess. '- José Morgado (@josemorgado) January 14, 2020
When did you guys broke up?
Sharapova. 'It's been awhile!' pic.twitter.com/kyev4KevVm
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова розлучилася з болгарином у 2014 році. Приводом для появи чуток про сварку зоряної тенісної пари став той факт, що обоє відписалися один від одного в Twitter і не з'являлися разом на трибунах Відкритого чемпіонату США з тенісу, а росіянку все частіше стали бачити в Нью-Йорку одну.
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