Марія Шарапова обламала ексбойфренда в прямому ефірі - опубліковано відео

Колишній бойфренд Марії Шарапової, болгарський тенісист Григор Димитров перервав прямий ефір спортсменки на виставковому турнірі Kooyong Classic в Мельбурні і отримав від неї їдку відповідь.

Димитров підійшов до коментаторської стійки і нахилився над Шараповою. Тенісистка звернула увагу на жовті шорти болгарина і на питання, чи подобаються вони їй, засміялася і відповіла негативно. Користувачі мережі оцінили коментар спортсменки, назвавши його "їдким і спритним".

Dimitrov. 'You liked yellow on me. People change I guess. '



When did you guys broke up?



Sharapova. 'It's been awhile!' pic.twitter.com/kyev4KevVm