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15 січня • оновлено в 23:04
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Марія Шарапова обламала ексбойфренда в прямому ефірі - опубліковано відео

1.6т
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Колишній бойфренд Марії Шарапової, болгарський тенісист Григор Димитров перервав прямий ефір спортсменки на виставковому турнірі Kooyong Classic в Мельбурні і отримав від неї їдку відповідь.

Димитров підійшов до коментаторської стійки і нахилився над Шараповою. Тенісистка звернула увагу на жовті шорти болгарина і на питання, чи подобаються вони їй, засміялася і відповіла негативно. Користувачі мережі оцінили коментар спортсменки, назвавши його "їдким і спритним".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Шарапова розлучилася з болгарином у 2014 році. Приводом для появи чуток про сварку зоряної тенісної пари став той факт, що обоє відписалися один від одного в Twitter і не з'являлися разом на трибунах Відкритого чемпіонату США з тенісу, а росіянку все частіше стали бачити в Нью-Йорку одну.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Марія Шарапова
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