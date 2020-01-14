Марина Бех знялася в спокусливій постільній фотосесії

Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зробила справжній подарунок для своїх шанувальників в Instagram, знявшись разом із чоловіком Михайлом у спокусливій фотосесії.
Фотографиня Оксана Гаєва змогла зафіксувати наших знаменитих спортсменів у незвичайному відвертому образі.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися знімками нашої стрибунки в довжину.
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Марина Бех та Міша Романчук
@gaeva_ksusha
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні минулого року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов у Досі, Катар.
До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Восени минулого року 24-річна уродженка Хмельниччини виклала провокаційний знімок, де головний акцент зроблений на її великому бюсті.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!