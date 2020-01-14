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15 січня • оновлено в 00:13
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Марина Бех знялася в спокусливій постільній фотосесії

1.6т
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Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зробила справжній подарунок для своїх шанувальників в Instagram, знявшись разом із чоловіком Михайлом у спокусливій фотосесії.

Фотографиня Оксана Гаєва змогла зафіксувати наших знаменитих спортсменів у незвичайному відвертому образі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися знімками нашої стрибунки в довжину.

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Марина Бех та Міша Романчук

Марина Бех та Міша Романчук

@gaeva_ksusha

Новини
Українська чемпіонка роздяглася і показала спокусливе відео з джакузі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні минулого року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов у Досі, Катар.

До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Восени минулого року 24-річна уродженка Хмельниччини виклала провокаційний знімок, де головний акцент зроблений на її великому бюсті.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особи
Михайло Романчук Марина Бех-Романчук
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Букет Красивый
Букет Красивый
Он трахнул её на конец?
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