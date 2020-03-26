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26 березня • оновлено в 02:45
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Лера Бойко показала фігуру в спокусливому купальнику

1.4т
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Дружина воротаря збірної України з футболу Дениса Бойко Валерія під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу, радує своїх фоловерiв в Instagram жаркими фото з Індонезії.

Користувачі не змогли встояти перед спокусливим знімком, на якому дівчина зображена в рожевому купальнику, який підкреслює всі її сексуальні опуклості.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Бойко захопила своїх пiдписникiв ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі Балі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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