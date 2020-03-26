Дружина воротаря збірної України з футболу Дениса Бойко Валерія під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавiрусу, радує своїх фоловерiв в Instagram жаркими фото з Індонезії.
Користувачі не змогли встояти перед спокусливим знімком, на якому дівчина зображена в рожевому купальнику, який підкреслює всі її сексуальні опуклості.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Бойко захопила своїх пiдписникiв ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі Балі.
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