Похід в тренажерний зал завжди означає тісне сусідство з іншими спортсменами, дихання через рот під час вправ, спорядження загального користування.

Все це є ідеальним місцем для поширення коронавiрусу. Найстарша щоденна французька газета "Фігаро" поцікавилася в експертів, що робити, щоб знизити ризик зараження?

"Будь-яке скупчення людей створює сприятливі умови для поширення вірусу. Таким чином, тренажерний зал представляє собою небезпеку через скупченiсть людей і дихання спортсменів через рот під час вправ", - коментує ситуацію доктор Стефан Гайє, спеціаліст з інфекційних хвороб і гігієніст в університетській лікарні Страсбурга.

Бруно Ліна, професор вірусології в Університетській лікарні Ліона і дослідник Міжнародного центру досліджень інфекційних захворювань (CIRI) упевнений, що пандемія - не привід змінювати звичний спосіб життя.

"Якщо ми перестанемо ходити в ті місця, де збирається кілька людей, то наше життя сильно ускладниться. Ніщо не може виправдати заборону на їх відвідування", - упевнений фахівець.

При цьому Ліна дав кілька порад, як знизити ризик зараження.

"Необхідно вжити реальних заходів обережності. З одного боку, треба слідувати інструкціям з гігієни - регулярно мити руки з милом і водою або водно-спиртовим розчином. Ці інструкції залишаються надзвичайно ефективними проти зараження", - нагадав професор.

"З іншого боку, можна скоротити час в спортзалі. Тривалість тісного сусідства людей відіграє певну роль при передачі інфекції, але ми не знаємо, як її уточнити. Слід пам'ятати, що не можна захворіти, якщо просто проходити мимо того, хто заражений, проте ризик посилюється, якщо ми, наприклад, проводимо два з половиною години поруч з хворою людиною під час обіду", - вказує Бруно Ліна.

На його думку, спортивні зали могли б скоротити тривалість окремих групових занять, де учасники розташовані "скупчено", наприклад, з 45 до 30 хвилин.

"У тих тренажерних залах, де бігові доріжки знаходяться поруч один з одним, також можна використовувати їх через одну", - додає дослідник.

З точки зору гігієни рук, доктор Стефан Гайє наполягає, перш за все, на те, в який момент ми їх миємо, а також на важливості не торкатися пальцями до обличчя.

"Вірус проникає в організм через слизові оболонки, очі, ніздрі, губи і рот. В ідеалі слід триматися від інших спортсменів на відстані 1,5 метра. Можна також вибрати час для походу в тренажерний зал, віддаючи перевагу внепіковим періодам і, звичайно, не тиснути руки, не цілуватися", - доповнює Стефан Гайє.

Якщо самі тренажери, на думку лікаря, являють собою невеликий ризик, то для дезінфекції слід протирати гігієнічною серветкою клавіатуру бігової доріжки і ті поверхні, до яких збираються доторкнутися.

"Деякі люди після тренувань не зважуються сідати на лавку в сауні або хамамі свого тренажерного залу, але їх можна заспокоїти, ці місця не становлять жодного ризику.

"Ризик повітряної передачі вірусу зменшується при високій температурі. Чим тепліше, тим вологіше стає повітря, а для передачі інфекції необхідне холодне і сухе повітря", - пояснює Стефан Гайє.

Видання робить висновки, що за нинішніх обставин входити в тренажерний зал заборонено тільки хворим. Якщо у деяких клієнтів зберігаються страхи і побоювання, то доктор Стефан Гайе рекомендує плавати в басейні, який не представляє собою ніякої небезпеки, так як "в воді вірус неактивний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медик Норман Свон заявив, що спортзали є ідеальним місцем для поширення вірусу, тому що там багато поту і вогкості.

Крім того повідомлялося, що коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже достатньо вивчений.

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