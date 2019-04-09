"Королева тенісу": Світоліна підкорила фанатів незвичайним виглядом

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна порадувала своїх фанатів черговою фотографією з торішньої зйомки для модного журналу Elle, нагадавши про новий сезон на грунтовому корті.

Перша ракетка країни заради яскравої фотосесії вийшла в незвичному для тенісу вигляді, підкоривши своїх фоловерів.

Еліна постала перед фотографами в досить короткій і відвертiй вечірнiй сукнi і на високих підборах. Незвичайний образ спортсменки викликав бурю позитивних емоцій у коментарях.

"Підготовка до ґрунтового сезону йде повним ходом", - підписала кадр українка.

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

У березні цього року Світоліна повідомила про своє рішення взяти паузу і не брати участь у тенісних турнірах. У нашої тенісистки діагностували проблеми з коліном.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!