МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

"Королева тенісу": Світоліна підкорила фанатів незвичайним виглядом

2.8тЧитати матеріал російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна порадувала своїх фанатів черговою фотографією з торішньої зйомки для модного журналу Elle, нагадавши про новий сезон на грунтовому корті.

Перша ракетка країни заради яскравої фотосесії вийшла в незвичному для тенісу вигляді, підкоривши своїх фоловерів.

Еліна постала перед фотографами в досить короткій і відвертiй вечірнiй сукнi і на високих підборах. Незвичайний образ спортсменки викликав бурю позитивних емоцій у коментарях.

"Підготовка до ґрунтового сезону йде повним ходом", - підписала кадр українка.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Новини
"Мистецтво розслаблення": Світоліна похвалилася роздягненим фото в обнімку з Монфісом

У березні цього року Світоліна повідомила про своє рішення взяти паузу і не брати участь у тенісних турнірах. У нашої тенісистки діагностували проблеми з коліном.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
16
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки