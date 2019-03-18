Колишній чоловік розповів про реакцію доньки Началової на смерть матері

Екс-чоловік Юлії Началової футболіст Євген Алдонін зізнався, що пройшов через один із найважчих моментів життя. Йому довелося розповісти доньці Вірі про смерть матері.
Спортсмен зустрічав 12-річну дівчинку біля трапа літака. Віра була з класом на канікулах у Лондоні.
Євген з Юлею та донькою Вірою
ТВ Центр
"Найбільша біль і втрата для Віри. Слова дуже важко було підібрати. Повернувшись, вона була в піднесеному настрої. Як це сказати, я не знав. Ми сіли в машину, коли їхали з аеропорту. Я сказав: "У мене важка новина для тебе – мами більше немає". Віра навіть не зрозуміла, чому. Коли вона їхала, мама лягала на планову чистку. Вона не могла повірити, вона була шокована і досі шокована", – розповів Євген Алдонін в ефірі програми "Нехай говорять".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатнiсть.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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