Колишній чоловік розповів про реакцію доньки Началової на смерть матері

Екс-чоловік Юлії Началової футболіст Євген Алдонін зізнався, що пройшов через один із найважчих моментів життя. Йому довелося розповісти доньці Вірі про смерть матері.

Спортсмен зустрічав 12-річну дівчинку біля трапа літака. Віра була з класом на канікулах у Лондоні.

Євген з Юлею та донькою Вірою ТВ Центр

"Найбільша біль і втрата для Віри. Слова дуже важко було підібрати. Повернувшись, вона була в піднесеному настрої. Як це сказати, я не знав. Ми сіли в машину, коли їхали з аеропорту. Я сказав: "У мене важка новина для тебе – мами більше немає". Віра навіть не зрозуміла, чому. Коли вона їхала, мама лягала на планову чистку. Вона не могла повірити, вона була шокована і досі шокована", – розповів Євген Алдонін в ефірі програми "Нехай говорять".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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