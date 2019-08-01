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Канделакі зацькували через секс із Мілевським: спортивні підсумки 31 липня

1.1т Читати матеріал російською

Російську ведучу Тіну Канделакі зацькували після зізнання Артема Мілевського про їхній роман, а непереможний боксер Джованні Гутьєррес здобув яскраву перемогу, побувавши в нокдауні.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 31 липня.

Крім того, Олександр Усик зробив заяву про бій із переможцем реваншу Джошуа – Руїс. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Тіна Канделакі Артем Мілевський Олександр Усик
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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